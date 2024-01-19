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Страны Балтии договорились о возведении линии обороны на границе с РФ

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Страны Балтии договорились о возведении линии обороны на границе с РФ

Эстония, Латвия и Литва договорились о возведении линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, сообщается на сайте эстонского военного ведомства.«

"Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили общую стратегию стран Балтии по защите российской и белорусской границ", – говорится в заявлении.

Отмечается, что договор подписали в Риге 19 января. Согласно этому документу Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы должны возвести на восточных границах охранную зону с целью “сдерживания и защиты” от военной угрозы со стороны России и Белоруссии.«”Переход к охранным зонам лица – это акт тщательно продуманного проекта, необходимость в котором обусловлена ситуацией с безопасностью. Война России в Украине показала, что в дополнение к оборудованию, боеприпасам и снаряжению нам нужно защищать Эстонию с первых метров физических укреплений на границе”, – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он также подчеркнул, что цель укреплений – предотвратить военный конфликт в Прибалтике.«”Мы делаем это для того, чтобы эстонский народ чувствовал себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, у нас будут наготове самые быстрые разработки”, – добавил Певкур.

Радио Sputnik сообщало, что в Эстонии предложили заминировать границу с Россией.

Взято отсюда.

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