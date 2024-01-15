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Страны ЕС требуют у ЕК вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины

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Страны ЕС требуют у ЕК вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Страны Евросоюза, граничащие с Украиной, направили Еврокомиссии письмо с просьбой вернуть таможенные пошлины на импорт “чувствительной” украинской сельхозпродукции, чтобы защитить интересы европейских фермеров, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.«

"В совместном письме с министрами сельского хозяйства пограничных (с Украиной, – ред.) стран-членов мы снова призываем Еврокомиссию к действиям. Ибо Брюсселю надо найти решение и помочь фермерам справиться с рыночными трудностями, вызванными украинской сельхозпродукцией", – приводит фрагмент его заявления РИА Новости.

Надь подчеркнул, что после отмены общеевропейских квот и пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, европейские аграрии понесли значительный ущерб.«”Брюссель должен ввести такие меры, которые защищают рынки стран-членов, граничащих с Украиной, и в то же время предоставляют им возможность развивать свой экспортный потенциал. Одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию”, – написал он.

Перевозчики и фермеры в приграничных с Украиной странах ЕС устраивают протесты и блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с прошлого года.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия в марте 2023 года обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины.

ЕК приняла временные ограничительные меры, однако осенью было принято решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. При этом Еврокомиссия обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Радио Sputnik накануне сообщало, что румынские фермеры заблокировали КПП “Сирет”.

Взято отсюда.

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