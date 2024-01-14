Страны Глобального Юга на недавних переговорах призвали Украину прекратить конфликт с Россией, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что официальные лица призвали Киев сдаться, сославшись на необходимость предотвратить дальнейшие жертвы.«

"Высокопоставленные чиновники из развивающихся стран, известных под общим названием Глобальный Юг, во время неофициальных переговоров в прошлом месяце, призвали Украину прекратить борьбу против России", – говорится в сообщении.

Телеканал напомнил, что 16 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча, на которой обсуждалась украинская “формула мира”, состоящая из десяти пунктов. После дискуссий делегаты предложили отредактировать “мирный план”, чтобы сделать его “более реалистичным”. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что услышала это мнение, но подчеркнула, что не изменит своей позиции.

По данным телеканала, представители примерно 80 стран планируют собраться в Швейцарии 14 января, чтобы продолжить обсуждение потенциальных мирных переговоров между Украиной и Россией, добавляет URA.ru.

Радио Sputnik ранее писало, как Владимир Зеленский оценил вероятность прекращения конфликта.

Взято отсюда.