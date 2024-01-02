Сверхсложная задача. В Киеве забили тревогу из-за неожиданной проблемы ВПК

Украинская промышленность столкнулась с тем, что не может производить порох для артиллерийских снарядов, рассказал в интервью телеканалу “Прямой” бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Порох является базовой составляющей как для патронов к стрелковому оружию, так и для артиллерийских снарядов, пояснил экс-чиновник.«”Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего (украинского, – ред.) ВПК”, – с сожалением признал Тука, добавив, что особенно печальная ситуация наблюдается с артиллерийским порохом.

По словам экс-замминистра, полноценное производство артиллерийских снарядов на подконтрольных Киеву территориях сейчас невозможно. Власти, которые анонсируют возникновение такого производства, скорее всего, имеют в виду производство гильз, капсюль или боеголовок для снарядов, заключил Тука.

Радио Sputnik сообщало, во сколько раз подорожали снаряды натовского калибра с начала спецоперации.

Взято отсюда.