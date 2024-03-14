реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Свести счеты “. Во Франции задумались об ответе союзников России Западу

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Свести счеты ". Во Франции задумались об ответе союзников России Западу

Отправка войск НАТО на Украину может привести к тому, что России станут помогать третьи страны, заявил экс-премьер Франции Доминик де Вильпен.«

"Если мы отправим войска (на Украину), мы не можем быть уверены – а не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители? Не присоединятся ли к ним страны Глобального Юга, которые также хотят свести счеты с Западом?" – приводит РИА Новости слова французского экс-премьера.

Выступая в эфире телеканала LCI, он подчеркнул, что Москва не осталась одна.«”Будь Россия изолирована – мы бы это видели. Я думаю, что мы на самом деле более изолированы, чем Россия”, – отметил экс-премьер Франции.

Ранее радио Sputnik сообщало об отказе Эстонии гарантировать, что страна не отправит военных на Украину.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

В Алтайском крае с рабочим визитом побывал министр труда и…

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора отложили на…

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса с 11-летней

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса…

По словам источников СМИ, в полицию обратилась мама одного из…

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе…

По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp