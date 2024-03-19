реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

СВР: Франция готовит около двух тысяч военных к отправке на Украину

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СВР: Франция готовит около двух тысяч военных к отправке на Украину

Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.«

"Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", – приводит РИА Новости фрагмент его заявления.

По словам Нарышкина, во Франции опасаются, что не смогут незаметно перебросить и расквартировать на Украине столь значительное воинское подразделение.«”Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом”, – предупредил директор СВР.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Позднее французский лидер допустил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине.

Ранее радио Sputnik рассказало, как сенатор Алексей Пушков сыронизировал над президентом Франции Макроном.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе Алтайского края

Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе…

Проект “Семья – планета детства” продолжает оказывать бесплатные консультации родителям.…

Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Молодожёны впервые в истории края смогут зарегистрировать брак за пределами…

В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае количество выявленных банкнот-фальшивок сократилось более чем в…

В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

С 22 февраля по 13 марта в рамках месячника молодого…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp