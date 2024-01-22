США посоветовали Владимиру Зеленскому провести перестановки в правительстве Украины, в частности, убрать неугодных чиновников, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.«

"В ходе визита Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины", – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Так, Вашингтон порекомендовал назначить посла Украины в США Оксану Маркарову на пост премьер-министра страны, на должность министра финансов – заместителя руководителя Минфина Украины Александра Каву, а министром экономики – замглавы этого ведомства Тараса Качку.

Кроме того, отметил Нарышкин, США потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих постов лиц, утративших доверие Белого дома.«”В “черном списке” – десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности “убойное” коррупционное досье в отношении представителей его окружения”, – цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

Радио Sputnik сообщало, что США формируют на Украине колониальную администрацию.

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