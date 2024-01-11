В Киеве боятся, что без помощи США украинская армия потерпит поражение, рассказал корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся на Украине. “Киев в ужасе”, – сказал он, сославшись на слова неназванного депутата Рады.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок отметил, что зависимость Украины от западной военной помощи уже ни для кого не секрет.«”Ни для кого не является секретом, что усилия, которые проявляет Украина, во многом связаны с внешними военными поставками и дополнительными факторами, например, разведданными, которые ей поставляются. Понятно, что если это убрать, то оборонная инициатива Украины серьезно снизится, потому что воюют украинцы, но при этом вооружение, которым они воюют, поставлено Соединенными Штатами и другими поддерживающими Украину странами. Поэтому по факту, если говорить про суровую реальность, то она именно такова: трудно предполагать, что Украина без серьезной внешней военной помощи долгое время останется на тех рубежах, которые она занимает в конфликте”, – сказал Станислав Бышок.

Взято отсюда.