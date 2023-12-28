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“Так не работает”. ВСУшник назвал ошибкой ожидание легких боев с ВС РФ

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"Так не работает". ВСУшник назвал ошибкой ожидание легких боев с ВС РФ

Было ошибкой “трубить из каждого угла”, что Вооруженные силы Украины быстро одержат победу над Россией, признался военнослужащий элитного украинского подразделения в разговоре с журналистом немецкого телеканала Welt.«”С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим. Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает”, – сказал он, добавив, что многие украинцы ввиду тяжелой сложившейся ситуации стали терять мотивацию.

Радио Sputnik сообщало, что, как пишет британская газета The Telegraph, “невидимая стена” защищает российские войска от ракет и дронов ВСУ.

Взято отсюда.

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