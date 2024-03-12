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Такер Карлсон: русские не захватывали Крым, а вернули его

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Такер Карлсон: русские не захватывали Крым, а вернули его

Крым стал российским благодаря демократии, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

В беседе с журналистом CNN Карлсон отметил, русские не захватывали полуостров, а вернули его путем референдума – демократической процедуры.«

"Они (крымчане, – ред.) сказали: "Россия". Это и есть демократический процесс. Если вы привержены демократии, вы должны позволить людям выбирать, как они хотят, чтобы ими управляли", – цитирует Карлсона "Царьград".

Журналист добавил, что “если у Запада с этим проблемы”, то ему пора признать, что он сам не верит в демократию и не следует демократическим курсом.

Радио Sputnik писало, в “сливе” какой информации обвинил американские спецслужбы Карлсон.

Взято отсюда.

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