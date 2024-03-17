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Таких цифр не было с 2013 года. Макрону сообщили неутешительные новости

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Таких цифр не было с 2013 года. Макрону сообщили неутешительные новости

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона существенно снизилась после его заявлений о готовности поддержать Украину военным путем, пишет интернет-издание CNews.fr со ссылкой на результаты опроса.

Отмечается, что онлайн-анкетирование проводилось в период с 6 по 14 марта. В нем приняли участие более 2 000 человек в возрасте от 18 лет. «

"Решения главы государства не пользуются единодушной поддержкой среди французов. Согласно опросу Ifop (Институт общественного мнения, – ред.), опубликованному 17 марта, <…> Эммануэлем Макроном удовлетворены 28 процентов французов (29 процентов в феврале) и недовольны 72 процента (71 – в феврале). Считается, что президент теряет уважение из-за проводимой внешней политики. <…> Падение его рейтингов было зафиксировано после конференции в поддержку Украины 26 февраля", – говорится в публикации.

Отмечается, что число французов, которые очень недовольны руководством, в марте увеличилось на четыре процентных пункта.

По словам представителя социологической службы Фредерика Даби, таких цифр не было с 2013 года. Тогда 24-й президент страны Франсуа Олланд планировал вмешаться в сирийский кризис.

Издание отмечает, что также наблюдается снижение популярности французского премьер-министра Габриэля Атталя. Согласно тому же мартовскому опросу, 55% французов недовольны политиком (52% в феврале), а 45% остаются довольными (48% в прошлом месяце).

В конце февраля Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Позднее президент Франции не исключил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине.

Ранее радио Sputnik рассказало, с каким призывом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Франции Макрону после его слов о перемирии на Украине на время Олимпиады.

Взято отсюда.

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