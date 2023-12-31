“Такой агрессии область еще не знала”. Гладков об обстреле ВСУ Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал последствия субботнего обстрела центра Белгорода самыми тяжелыми с начала СВО.«

"Безусловно, наша область еще не знала такого уровня агрессии. Это самые тяжелые последствия обстрела за практически двухлетний период", – написал в Telegram-канале глава региона.

По его словам, ночью для первичной ликвидации последствий обстрела в город вышли более двух тысяч человек: сотрудники Белгорблагоустройства, волонтеры, специалисты подрядных организаций, которые помогали представителям коммунальных служб убирать мусор, осколки, сожженный транспорт.

Самое главное сейчас – забота о людях, особенно о находящихся в тяжелом состоянии, подчеркнул губернатор. Он заверил, что все нуждающиеся будут перевезены в лучшие клиники страны.

Радио Sputnik также писало, что Минздрав обновил данные о числе пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода.

Взято отсюда.