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“Такую мрачную ситуацию я редко видел”. Журналист рассказал о положении ВСУ

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"Такую мрачную ситуацию я редко видел". Журналист рассказал о положении ВСУ

ВСУ находятся в крайне тяжелом положении, рассказал посетивший Украину журналист немецкого телеканала Welt Пауль Ронцхаймер.«”Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел”, – цитирует Ронцхаймера РИА Новости.

По его словам, украинские военные очень устали, так как они пребывают на фронте уже два года без каких-либо выходных.«”В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать”, – отметил журналист.

При этом российская армия, по данным Ронцхаймера, постоянно продвигается вперед.

Ранее радио Sputnik рассказало, как удары российскими “Кинжалами” повлияли на снабжение ВСУ.

Взято отсюда.

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