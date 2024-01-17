“Темные времена”: Рогов спрогнозировал судьбу украинских беженцев в Европе

В ближайшем будущем украинских беженцев в Европе начнут ограничивать в правах, считает председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Так в интервью РИА Новости он прокомментировал заявление депутата Европарламента от Эстонии Яака Мадисона, который призвал ЕС выдать Киеву украинских мужчин, чтобы “они сражались за Украину”.«

"Подобные персонажи бьются в истерике, осознавая, что Россия побеждает, и земли постукраинского пространства будут освобождены от нацистов, и никакого реванша фашизма не получится. Напомню, Яак Мадисон видит в нацизме много позитивного. Что касается украинских беженцев, то для них в Европе наступают по-настоящему темные времена. Они стали заложниками русофобских западных режимов, которые в прямом смысле объявили на них охоту", – приводит слова Рогова информагентство.

Радио Sputnik рассказало, что украинские беженцы в Британии становятся жертвами “визовой аферы”.

Взято отсюда.