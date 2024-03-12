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“Террористическая активность”. Песков прокомментировал атаки дронов ВСУ

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"Террористическая активность". Песков прокомментировал атаки дронов ВСУ

Российские военные принимают все необходимые меры для противодействия террористической активности Киева, осуществляемой с помощью дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«”Мы с вами вчера уже отвечали на аналогичный вопрос, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал: наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают, разумеется, продолжается такая террористическая активность в попытках нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима”, – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие остаются начеку, а СВО продолжается.

При этом вопрос об обеспечении безопасности инфраструктурных объектов пресс-секретарь переадресовал министерству обороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минобороны отчитались об уничтожении 25 дронов за ночь над территорией РФ.

Взято отсюда.

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