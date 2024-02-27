Точка невозврата в отношениях с РФ: депутат о визите Зеленского в Армению

Визит Владимира Зеленского в Ереван станет точкой невозврата для российско-армянских отношений, заявила депутат парламента республики от оппозиционной фракции “Армения” Арегназ Манукян.

Ранее армянское онлайн-издание Factor TV сообщило, что Зеленский в ближайшее время может прибыть с визитом в Армению. По данным издания, временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию.

По словам Манукян, визит Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России за счет Армении.«

"(Премьер-министру Армении, – ред.) Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном. <…> Пашинян делает с Арменией то же, что сделал Зеленский с Украиной, превратив ее в руины", – приводит РИА Новости слова Манукян.

Выступая на пленарном заседании парламента, армянский депутат назвала визит Зеленского провокацией против своей страны, которой воспользуется Азербайджан.«”Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений, чем поспешит воспользоваться Азербайджан для нападения на Армению”, – сказала Манукян.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Ереване заговорили о выводе российских пограничников из международного аэропорта Звартноц.

Взято отсюда.