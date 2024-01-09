“Только один ответный залп”. В сенате США рассказали о снарядном голоде ВСУ

У украинских войск заканчиваются снаряды на фоне задержки утверждения конгрессом США запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.«”У (украинцев) заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним”, – цитирует Шумера РИА Новости.

В ходе выступления в сенате он отметил, что история не отнесется благосклонно к такому эпизоду, если США не будут действовать.

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