Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Только один ответный залп”. В сенате США рассказали о снарядном голоде ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Только один ответный залп". В сенате США рассказали о снарядном голоде ВСУ

У украинских войск заканчиваются снаряды на фоне задержки утверждения конгрессом США запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.«”У (украинцев) заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним”, – цитирует Шумера РИА Новости.

В ходе выступления в сенате он отметил, что история не отнесется благосклонно к такому эпизоду, если США не будут действовать.

Ранее радио Sputnik писало, что в ВСУ признали дефицит управляемых зенитных ракет.Ситуация в зоне СВО, новый премьер Франции и недовольство в ГерманииВчера, 19:04

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Тюменская полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Умеров решил нанести упреждающий удар”. Что творится в Минобороны Украины?

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лидер ХДС Мерц призвал Шольца передать Киеву ракеты Taurus

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Важная деталь”. Что значит для жителей Украины новый закон о мобилизации

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Только один ответный залп”. В сенате США рассказали о снарядном голоде ВСУ

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Опубликовано первое фото российского ЗРК “Гибка-С” в зоне СВО

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Раде назвали законопроект кабмина о мобилизации антиконституционным

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Плохие новости для Киева. В США заявили о стратегической инициативе ВС РФ

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: немцам обещали, что “все будет отлично”, а ничего не отлично

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix