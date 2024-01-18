реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Трамп высказался по поводу сделки о помощи Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Трамп высказался по поводу сделки о помощи Украине

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией действующего президента страны Джо Байдена по финансированию Украины, пока не будут выполнены все необходимые условия Республиканской партии для прекращения притока мигрантов и проведено усиление защиты американской границы.«”Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения”, – приводит РИА Новости текст поста Трампа в социальной сети Truth Social.

Экс-президент также уверен в том, что спикер палаты представителей Майк Джонсон, которого американские СМИ ранее называли сторонником Трампа, “заключит только идеальную сделку по границе”.«”Помните, без надежных границ и честных выборов у нас нет страны”, – добавил он.

Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю.

Демократы оптимистично настроены относительно перспектив достижения сделки (по вопросу выделения средств на помощь Украине, – ред.). Однако в декабре лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявлял о том, что Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение новой американской помощи Украине.

Ранее радио Sputnik писало об обещаниях Трампа очень быстро урегулировать украинский конфликт в случае избрания его на пост президента США.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Лавров высказался о прямых переговорах Москвы и Киева: новости СВО за 18 января

19.01.2024

 Погода

В Барнауле начали обкатывать новые белорусские трамваи

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Страх и жадность”. Решится ли Запад забрать активы РФ?

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

В США резко ответили Зеленскому на “три главных вопроса”

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: украинцам отказывают в госпитализации без справки от военкомата

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Кличко послал “сигнал” Германии из-за положения ВСУ на фронте

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Трамп высказался по поводу сделки о помощи Украине

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

В НАТО признали, что новые оборонные планы разработаны против России

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске