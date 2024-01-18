Трамп высказался по поводу сделки о помощи Украине

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией действующего президента страны Джо Байдена по финансированию Украины, пока не будут выполнены все необходимые условия Республиканской партии для прекращения притока мигрантов и проведено усиление защиты американской границы.«”Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения”, – приводит РИА Новости текст поста Трампа в социальной сети Truth Social.

Экс-президент также уверен в том, что спикер палаты представителей Майк Джонсон, которого американские СМИ ранее называли сторонником Трампа, “заключит только идеальную сделку по границе”.«”Помните, без надежных границ и честных выборов у нас нет страны”, – добавил он.

Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю.

Демократы оптимистично настроены относительно перспектив достижения сделки (по вопросу выделения средств на помощь Украине, – ред.). Однако в декабре лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявлял о том, что Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение новой американской помощи Украине.

Ранее радио Sputnik писало об обещаниях Трампа очень быстро урегулировать украинский конфликт в случае избрания его на пост президента США.

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