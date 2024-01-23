Третий по счету иск к Ивлеевой на миллиард рублей подали в суд

Таганский суд Москвы зарегистрировал уже третий иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием моральной компенсации за проведение “голой” вечеринки, сообщили РИА Новости в инстанции.«”В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО “МТС”, – заявил собеседник агентства.

Истцом выступает некий Трещев А. С., он требует с ответчиков в лице Ивлеевой и компании МТС символическую компенсацию в размере одного рубля. При этом мужчина просит суд обязать их перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников СВО “Защитники Отечества” в счет компенсации морального вреда. Согласно заявлению, Ивлеева должна будет перечислить на нужды спецоперации миллиард рублей, а МТС – миллиард долларов.

Это уже третий “миллиардный” иск. Предыдущие были инициированы кинопродюсером Александром Иншаковым и примкнувшими к нему двадцатью истцами. Тогда суд по отказал в рассмотрении дел.

Организованная Ивлеевой вечеринка в клубе “Мутабор” получила название “голая” из-за дресс-кода: гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Попавшие в Сеть кадры с вечеринки вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.

Радио Sputnik сообщало, что блогер не признала вину за организацию скандальной вечеринки.

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