Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтеров в 2022 году

Экс-депутаты Рады, ранее представлявшие “Партию регионов” и “Блок Петра Порошенко”, покинули Украину в 2022 году под видом волонтеров, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media.

В числе сбежавших из страны названы Сергей Кацуба, Александр Третьяков и Александр Зац.«”Всех их объединяет то, что они смогли пересечь границу по системе “путь” под видом волонтеров, которые едут за гуманитарной помощью. Но способы получить необходимые для выезда документы у каждого были разными – кто-то банально купил поддельные, а кое-кто обманул реальных волонтеров”, – говорится в расследовании центра.

В материале подчеркивается, что Кацуба получил статус волонтера благодаря киевской компании “Микс Тревел”. В июле 2023 года директора данной организации, ставшего фигурантом дела о незаконном вывозе уклонистов за рубеж, приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Два других экс-депутата уговорили украинские общественные организации помочь им с выездом.

Радио Sputnik писало, что Польша начала депортировать скрывающихся в стране украинских граждан.

Взято отсюда.