“Трудно себе представить”. Боррель оценил шансы Киева на помощь ЕС без США

Если США прекратят поддерживать Украину, Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.«”Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим 50 миллиардов (евро). Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придется быть гораздо более изобретательным”, – цитирует Борреля РИА Новости.

Во время пандемии коронавируса было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, “чтобы выиграть время”, рассказал еврокомиссар в интервью французскому изданию Sud-Ouest.«”Но сейчас ЕС далек от консенсуса по этому вопросу”, – отметил он.

Радио Sputnik ранее рассказало, чем в Киеве хотят расплатиться с США.

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