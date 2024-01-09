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Тюменская полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО

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Тюменская полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО

Полицейские задержали в Тюмени всех участников драки, в которой пострадал ветеран СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«

"Сотрудниками тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Все задержанные находятся в отделе полиции", – написала Волк в Telegram-канале.

По данным РИА Новости, участник СВО сделал замечание компании, которая шумела и хамила прохожим, за что его избили, и он потерял сознание.

Радио Sputnik ранее опубликовало видеозапись наезда авто на поэта Льва Рубинштейна.

Взято отсюда.

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