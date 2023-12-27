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“Твое место там”. Кулеба рассказал, как его отсадили от Столтенберга

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"Твое место там". Кулеба рассказал, как его отсадили от Столтенберга

На переговорах в формате “Украина-НАТО” представителей киевского режима больше не сажают рядом с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.«

"Когда (Владимир Зеленскй, – ред.), или я, или министр обороны (Рустем Умеров, – ред.), мы встречаемся со своими коллегами в формате "Украина-НАТО", то наше место уже не рядом с генсеком, как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО – между Турцией и Великобританией", – цитирует Кулебу РИА Новости.

В интервью украинскому проекту “Факты ICTV” министр признался, что однажды эта ситуация уже привела к конфузу, когда он по привычке попытался занять место для гостей рядом со Столтенбергом.«”Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный”, – сказал ему генсек альянса.

Ранее радио Sputnik писало, что на Украине назвали страны ЕС и НАТО, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности.

Взято отсюда.

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