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“Ты в списках”. Бежавший с Украины уклонист пожаловался на угрозы убийством

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"Ты в списках". Бежавший с Украины уклонист пожаловался на угрозы убийством

Украинец Андрей, покинувший страну из-за проводимой мобилизации, рассказал телеканалу France 2 о поступающих ему угрозах.«

"Мне угрожают убийством. Говорят: "Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке"", – рассказал журналистам мужчина.

Он отметил, что побег из страны занял у него 36 часов, в пути ему пришлось вплавь пересечь реку.

Ранее стало известно, что на Украине в отношении уклонистов открыто порядка девяти тысяч дел.

Радио Sputnik также писало о реакции украинцев на обсуждаемый в Раде законопроект о мобилизации.

Взято отсюда.

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