Сейчас подходящее время для обсуждения возможности отправки западных войск на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр отметил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину.

“Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили”, – сказал Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France.

В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал директор Центра общественного и информационного сотрудничества “Европа” Эдуард Попов.«”Есть расхожее понятие “золотой миллиард” – избранные, к которым себя относят жители стран Запада. Жители бывших прибалтийских республик Советского Союза, в том числе Литвы, считают, что они теперь тоже входят в их число. Но на самом деле, к их вящему сожалению, они не являются “избранными жителями” планеты Земля, потому что Европа не едина. Есть “старая Европа” – Западная – и есть новая. И вот эти “новые европейцы”, особенно такие государства, как Литва и ее соседи – прибалтийские республики, выступают в роли полезных идиотов… Французы воевать в массовом порядке на Украину не пойдут. Вместо себя они отправят полезных идиотов из Восточной Европы, в том числе никому не нужных прибалтов. Вот им путь на Украину не заказан, туда им дорога на самолетах, обратно в гробах”, – сказал Эдуард Попов.

Макрон 26 февраля сообщил, что в странах Евросоюза обсуждают возможность отправки военнослужащих на Украину, но консенсуса пока не достигли. Позднее власти многих государств ЕС заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Итоги. Вечер”Ядерные” условия, военная операция в Крыму, итоги “Оскара-2024Вчера, 18:04

Взято отсюда.