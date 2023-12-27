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Туск собирается в Киев и изучает ситуацию с грузоперевозками

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Туск собирается в Киев и изучает ситуацию с грузоперевозками

Премьер-министр Польши Дональд Туск готовится посетить Киев и просит перевозчиков не блокировать границу с Украиной.«”Я буду просить не блокировать переходы потому, что идет война. Ситуация и так драматичная. Я могу пообещать, что и так сделаю все, что возможно для того, чтобы облегчить жизнь и судьбу польский предприятий-перевозчиков”, – цитирует его РИА Новости.

После заседания кабмина польский премьер рассказал, что готовится посетить Украину и изучает ситуацию с грузоперевозками.«”Я готовлю свой визит в Киев. Это не нормально – поехать в Киев и весь визит посвятить вопросам польского транспорта. Мы будем готовить визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было уже ясно, чего мы можем достичь, и я мог бы гарантировать, что хорошо ознакомился с этой проблемой”, – сказал Туск.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной более месяца назад. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.

В середине декабря радио Sputnik писало, что, по данным СМИ, суд в Польше разрешил перевозчикам блокировать границу с Украиной.Диалоги с Генри СардаряномПольская блокада Украины, что было в Сербии и зачем ЕАЭС Иран25 декабря, 17:04

Взято отсюда.

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