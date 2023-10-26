Участник СВО, получивший ранение, может рассчитывать на ряд выплат от государства.

Их размер может достигать нескольких миллионов рублей. Информация о положенных выплатах – ниже.

Единовременная выплата в случае получения ранения (травмы, увечья, контузии) во время прохождения военной службы – 3 000 000 ₽

На основании чего производится выплата?

– Указ Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98

– Приказ Министра обороны РФ от 22 апреля 2022 г. № 236

Кем выплачивается?

Министерством обороны РФ

Единовременное пособие при увольнении в связи с признанием не годным к военной службе вследствие военной травмы – 3 131 729,56 ₽ (выплата индексируется)

На основании чего производится выплата?

– Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. №: 306-Ф3

– Приказ Министра обороны РФ от 6 мая 2012 г. № 1100

Кем выплачивается?

АО «СОГАЗ»

Страховая сумма в случае установления инвалидности в период прохождения военной службы (выплаты индексируются):

Инвалидность I группы – 2 348 797,95 ₽

Инвалидность II группы – 1 565 864,79 ₽

Инвалидность III группы – 782 932,40 ₽

На основании чего производится выплата?

– Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ

– Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. № 755



Кем выплачивается?

АО «СОГАЗ»

Страховая сумма в случае получения увечья в период прохождения военной службы (выплаты индексируются):

Тяжелое увечье – 313 172,95 ₽

Легкое увечье – 78 293,23 ₽

ИСТОЧНИК

На основании чего производится выплата?

– Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ

– Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. № 755

Кем выплачивается?

АО «СОГАЗ»

Публикация подготовлена при поддержке: Министерства обороны РФ, Рабочей группы по вопросам СВО10910:45