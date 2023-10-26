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Участник СВО, получивший ранение, может рассчитывать на ряд выплат от государства.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Их размер может достигать нескольких миллионов рублей. Информация о положенных выплатах – ниже.

Единовременная выплата в случае получения ранения (травмы, увечья, контузии) во время прохождения военной службы – 3 000 000 ₽

На основании чего производится выплата?
– Указ Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98
– Приказ Министра обороны РФ от 22 апреля 2022 г. № 236

Кем выплачивается?
Министерством обороны РФ

Единовременное пособие при увольнении в связи с признанием не годным к военной службе вследствие военной травмы – 3 131 729,56 ₽ (выплата индексируется)

На основании чего производится выплата?
 – Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. №: 306-Ф3
– Приказ Министра обороны РФ от 6 мая 2012 г. № 1100

Кем выплачивается?
 АО «СОГАЗ»

Страховая сумма в случае установления инвалидности в период прохождения военной службы (выплаты индексируются):
Инвалидность I группы – 2 348 797,95 ₽
Инвалидность II группы – 1 565 864,79 ₽
Инвалидность III группы – 782 932,40 ₽

На основании чего производится выплата?
– Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ
– Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. № 755

Кем выплачивается?
 АО «СОГАЗ»

Страховая сумма в случае получения увечья в период прохождения военной службы (выплаты индексируются):
Тяжелое увечье – 313 172,95 ₽
Легкое увечье – 78 293,23 ₽

ИСТОЧНИК

На основании чего производится выплата?
– Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ
– Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. № 755

Кем выплачивается?
 АО «СОГАЗ»

Публикация подготовлена при поддержке: Министерства обороны РФ, Рабочей группы по вопросам СВО10910:45

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