В академии Генштаба предупредили об угрозе крупномасштабной войны в Европе

Завершение конфликта на Украине не будет означать прекращения конфронтации между Россией и Западом, такое мнение высказал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Происходит трансформация существующего мироустройства, а этот процесс “сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы”, написал он в статье для журнала “Военная мысль”, издаваемого Минобороны РФ.

Запад ставит своей целью “стратегическое поражение” России, напомнил Зарудницкий.«”Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине – от расширения участников “прокси-сил”, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе”, – цитирует его РИА Новости.

Начальник академии Генштаба не исключил также “целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты”.«

"Основным источником военных угроз нашему государству выступает антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности", – пишет Зарудницкий.

По его словам, эта политика является прямой угрозой существованию Российской Федерации. А значит, повышаются требования к системе обеспечения военной безопасности нашей страны, добавил генерал-полковник.

Владимир Зарудницкий перечислил меры, которые, по его мнению, необходимо принять для предотвращения угроз. Они включают, в частности, смещение приоритетов, то есть концентрацию на обеспечении в первую очередь военной безопасности, при этом “обеспечение других интересов может быть сохранено не на требуемом, а на приемлемом уровне”, передает информагентство содержание статьи.

Ранее радио Sputnik сообщало, о каком сценарии нападения на РФ предупреждают военные аналитики.

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