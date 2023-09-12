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В Алтайском крае суд лишил отца права на выплаты за гибель сына на СВО

ГОРНЯК2201 mins

Усть-Калманский районный суд лишил отца права на выплаты по случаю гибели сына-военного, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Мать погибшего подала в суд с требованием лишить супруга права на получение выплаты страховой суммы и единовременного пособия, иных льгот, прав и привилегий, которые предоставляются родителям военнослужащего в случае его гибели при исполнении служебного долга.

Женщина пояснила, что мужчина после развода не занимался воспитанием сына и материально не содержал своего ребенка. Мальчик родился с физической патологией, и матери приходилось самостоятельно заниматься его лечением.

В 2006 году она просила у бывшего мужа помочь с оплатой лечения сына, но получила грубый отказ. При этом она не обращалась в суд, чтобы лишить его родительских прав и не подавала на выплаты алиментов, так как опасалась агрессии с его стороны, так как мужчина ее неоднократно избивал.

Перед отправкой в Вооруженные силы молодой человек поехал на встречу к отцу, чтобы получить отцовские наставления и напутствия, однако “встреча принесла ему лишь душевные страдания и боль”. После этого он решил, что после службы возьмет фамилию матери, поменяв ее в социальных сетях.

Суд решил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Сам мужчина подтвердил, что после развода не занимался и не интересовался ребенком.

© Толк

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