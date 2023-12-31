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В Амстердаме прошел марш против поставок оружия Киеву

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В Амстердаме прошел марш против поставок оружия Киеву

В Амстердаме десятки человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация началась в воскресенье на площади Дам – несмотря на дождливую погоду, собравшиеся там люди провели акцию, призвав к скорейшему установлению мира на Украине и высказаться против решения правительства Нидерландов передать Киеву истребители F-16, сообщает агентство.

По словам Натальи Воронцовой, одной из организаторов протеста, в акции участвовали около 50 человек.

Демонстранты держали в руках белые флаги и под бой барабанов прошли от площади до Центрального вокзала Амстердама. На протяжении всего маршрута их сопровождали полицейские.

Радио Sputnik ранее писало, когда Нидерланды планируют подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки на Украину.

Взято отсюда.

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