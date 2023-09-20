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В Баку заявили, что отрицают информацию армянской стороны об обстреле Степанакерта - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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В Баку заявили, что отрицают информацию армянской стороны об обстреле Степанакерта

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В Баку заявили, что отрицают информацию армянской стороны об обстреле Степанакерта

ГОРНЯК2201 mins

МО Азербайджана отрицает данные армянской стороны об обстреле Степанакерта

Минобороны Азербайджана отрицает информацию, распространенную в армянском сегменте соцсетей, об обстреле города Степанакерт азербайджанскими военными из РСЗО «Град». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве назвали информацию «о якобы обстреле» Степанакерта полностью ложной.

«Мы категорически опровергаем эту распространяемую информацию», — отметили в министерстве.

Минобороны Азербайджана сообщило 19 сентября, что Баку начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями в регионе назвали военные объекты Армении. В ведомстве отметили, что для этого Баку применяет высокоточное оружие.

В Ереване сочли происходящее агрессией, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.

Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

В Кремле оценили необходимость в увеличении числа миротворцев РФ в Нагорном Карабахе.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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