В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия.«”РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, – говорится в Telegram-канале городской администрации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал жителям региона не подходить к окнам. «”В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место”, – написал он в Telegram.

Ранее радио Sputnik сообщало, что утром в среду силы ПВО ликвидировали над Воронежской областью три украинских БПЛА.

Взято отсюда.