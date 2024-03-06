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В Белгороде отменили ракетную опасность

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В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность, сообщает пресс-служба городской администрации.«”РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в Telegram-канале мэрии.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в районе села Ближнее система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Радио Sputnik сообщало, что под Белгородом ликвидировали пожар на инфраструктурном объекте.

Взято отсюда.

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