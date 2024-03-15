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В Белгороде отреагировали на сообщения о взрыве на избирательном участке

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В Белгороде отреагировали на сообщения о взрыве на избирательном участке

Видео взрыва на избирательном участке в Белгороде является фейком, заявила председатель избирательной комиссии Белгородской области Любовь Калабина.«

"Уважаемые избиратели, сейчас в интернете распространяется видео о якобы взрыве на избирательном участке в Белгороде. Это фейк. Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме", – сказала она в видео, опубликованном в Telegram-канале областного избиркома.

Калабина подчеркнула, что связь с участковыми комиссиями в Белгороде поддерживается ежеминутно. Она призвала доверять только официальным источникам информации.

Радио Sputnik сообщало, что из-за ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.

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