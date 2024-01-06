В Белгороде возобновляют работу крупные торговые центры

Крупные торговые центры в Белгороде возобновляют работу после приостановки из-за ситуации с безопасностью в городе, сообщили местные власти.

Мэр Валентин Демидов ранее информировал, что крупные ТЦ и кинотеатры в Белгороде приостанавливают работу на два дня из-за сложной оперативной обстановки. «

"ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" с сегодняшнего дня будут работать. По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что на дальнейшую работу будет влиять оперативная обстановка.

Местные власти подчеркнули, что дополнительно проработали вопросы обеспечения безопасности посетителей с предпринимателями.

Как отмечает РИА Новости, в справочных кинотеатров “Победа” и “Русич” информировали, что они работают по обычному графику.

Радио Sputnik сообщало, что власти окажут помощь жителям Белгорода, которые захотят временно переехать в Старый Оскол и Губкин.

Взято отсюда.