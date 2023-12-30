В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие.

Гладков ранее сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Он отметил, что, по предварительным данным, погибли двое детей, есть пострадавшие.«”В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется”, – написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik ранее сообщало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности уничтожения украинского безэкипажного катера, направлявшегося в Крым.

Взято отсюда.