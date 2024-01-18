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В Британии назвали сроки решающего прорыва РФ на Украине

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В Британии назвали сроки решающего прорыва РФ на Украине

Российские войска совершат решающий прорыв на Украине уже в 2024 году, считает британский историк Нил Фергюсон.«

"Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают", – сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Фергюсон отметил, что поддержка Украины в США ослабевает, как это раньше уже было в Ираке и Афганистане.«

"Это стало для американцев уже привычной схемой: правительство обещает государствам поддерживать их столько, сколько потребуется. А через пару лет поддержка заканчивается <…> Складывается такое впечатление, как будто им наскучила телевизионная передача и они для разнообразия переключаются на другой канал", — приводит его слова РИА Новости.

Историк добавил, что Европе необходимо брать на себя ответственность за происходящее на мировой арене, а также стратегическую автономию, поскольку на поддержку США больше рассчитывать не приходится.

Радио Sputnik писало, что в США закончились деньги для финансирования Украины.

Взято отсюда.

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