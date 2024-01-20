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В Британии предупредили Зеленского о вероятном исходе его плана по Крыму

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В Британии предупредили Зеленского о вероятном исходе его плана по Крыму

План Владимира Зеленского по изоляции Крыма обречен на провал, считает британский эксперт Александр Меркурис.«

"Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен. <…> Это идея, которая просто не может увенчаться успехом", – заявил он в своем блоге на YouTube.

Меркурис добавил, что район Днепра и Крым являются одними из наиболее укрепленных на линии фронта. Мысль о том, что ВСУ могут запустить сотни ракет по ключевым объектам инфраструктуры полуострова и нарушить сообщение с Россией является не более чем заблуждением, подчеркнул эксперт.«

"Украина может разрушить Крымский мост, но существует слишком много портов и воздушных линий, связывающих Крым с Россией, чтобы русские почувствовали хоть какое-то давление и отказались от полуострова. <…> На Западе просто недостаточно ракет, чтобы держать все эти порты закрытыми одновременно", – заключил Меркурис.

Радио Sputnik сообщало, кто, по мнению главы МИД Сергея Лаврова, “науськивает” Зеленского атаковать Крым.

Взято отсюда.

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