Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата территорий России, чтобы продолжать оставаться у власти, считает британский эксперт Александр Меркурис.«

"У Зеленского большие проблемы с точки зрения (перспектив, – ред.) политической карьеры. Он оказался в ситуации, когда его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?"" – поделился мнением аналитик в эфире YouTube-канала Duran.

По словам Меркуриса, только из опасений лишиться власти глава киевского режима отвергает дипломатические усилия и хочет продолжения боевых действий.«

"Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым"", – заявил эксперт.

Радио Sputnik писало, с чем, по мнению Зеленского, был связан провал прошлогоднего контрнаступления ВСУ.

Взято отсюда.