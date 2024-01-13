Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Британии раскрыли “великий план” Зеленского на 2024 год

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Британии раскрыли "великий план" Зеленского на 2024 год

Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата территорий России, чтобы продолжать оставаться у власти, считает британский эксперт Александр Меркурис.«

"У Зеленского большие проблемы с точки зрения (перспектив, – ред.) политической карьеры. Он оказался в ситуации, когда его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?"" – поделился мнением аналитик в эфире YouTube-канала Duran.

По словам Меркуриса, только из опасений лишиться власти глава киевского режима отвергает дипломатические усилия и хочет продолжения боевых действий.«

"Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым"", – заявил эксперт.

Радио Sputnik писало, с чем, по мнению Зеленского, был связан провал прошлогоднего контрнаступления ВСУ.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Небольшой снег и до -19. О погоде в Алтайском крае 12 января

13.01.2024

 Погода

13 января в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, на дорогах гололед

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

“И что теперь?” Украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лондон в договоре с Киевом не упомянул о прямом участии в конфликте

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

Посол: США могут подписать с Украиной документ о гарантиях безопасности

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: визит Сунака в Киев показал, что НАТО не сработало

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Британии раскрыли “великий план” Зеленского на 2024 год

13.01.2024

 Новости

Трамп сравнил удары по Йемену с уходом США из Афганистана

13.01.2024

 Новости

Байден снова отправится на отдых

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix