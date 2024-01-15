В Британии рассказали, зачем Залужный срочно поехал под Харьков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерств обороны Украины срочно собрались в Харькове из-за угрозы потерять регион, заявил британский эксперт Александр Меркурис.«”Харьков – это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать”, – сказал он в своем блоге на YouTube.

Меркурис напомнил, что несколько дней назад в Харькове уже прошла встреча командования ВСУ, в частности, на ней присутствовали главком Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров.«

"Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но они были вынуждены встретиться", – отметил он.

По мнению эксперта, в Харьковской области складывается очень тяжелая ситуация для Украины, и командование пока не знает, какие меры принять для улучшения обстановки.«”Возможно им придется направить больше истощающихся украинских резервов в попытке удержать позиции”, – заключил Меркурис.

Радио Sputnik писало, что ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок в Херсонской области.

Взято отсюда.