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В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов

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В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов

В центре Белгорода власти установили железобетонное сооружение для защиты от обстрелов, сообщает РИА Новости.

Небольшое строение было возведено на остановке рядом с универмагом “Белгород” и городским центральным рынком. Конструкция представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой, имеет вход и дополнительное зарождение для защиты от осколков внутри коробки, пишет агентство.

Снаружи стены сооружения выкрашены белой краской, на которое красным цветом нанесена надпись “Укрытие”. Также внутрь проведены провода для освещения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в местах большого скопления людей в Белгороде установят дополнительные укрытия.

Гладков 30 декабря сообщил, что украинские военные нанесли удары по центру Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пятеро детей, и 109 пострадавших.

Радио Sputnik сообщало, что певец Филипп Киркоров передаст гонорар за новогоднее шоу пострадавшим белгородцам.

Взято отсюда.

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