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В Чехии раскрыли отношение граждан к украинскому конфликту

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В Чехии раскрыли отношение граждан к украинскому конфликту

Большая часть населения Чехии хочет завершения конфликта на Украине, даже ценой территориальных потерь Киева, заявила председатель партии “Триколор” Зузана Майерова.«”Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий”, – цитирует Майерову РИА Новости.

В интервью журналу Parlamentní listy она подчеркнула, что движение “Триколор” выступает категорически против даже теоретической возможности отправить чешских военнослужащих или солдат любой другой страны НАТО воевать на стороне ВСУ, так как это могло бы привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне.«

"Рассуждения об отправке наших солдат на Украину, которыми увлекся наш президент Петр Павел, мы считаем просто безумными", – добавила политик.

По ее словам, Прага отправляет Киеву в долг миллиарды из карманов своих граждан, при этом даже обещанные 300 тысяч артиллерийских снарядов ситуацию не переломят, а только приведут к новым тысячам жертв.

Радио Sputnik также сообщило, что в Словакии раскритиковали власти Чехии за их отношение к конфликту на Украине.

Взято отсюда.

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