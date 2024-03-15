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В Чехии рассказали о скрытой силе России, которой она сокрушает ВСУ

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В Чехии рассказали о скрытой силе России, которой она сокрушает ВСУ

Россия одерживает победу над Украиной благодаря мощи своей промышленности и логистике, Западу в этой ситуации нечего противопоставить, считает бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.«”Россия сокрушает Украину медленным и методичным образом. Мы все шлем ей деньги, одна часть которых куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Украины, и тем самым продлеваем агонию, увеличивая число погибших”, – сказал он в интервью Radio Universum.

Пелз добавил, что украинский конфликт идет на пользу только американскому военно-промышленному комплексу, доходы которого значительно выросли за два года. Однако у западного ВПК есть свои лимиты.«

"Битву выигрывают оружие и солдаты, а войну выигрывает промышленность и логистика. Россия за два года вооруженного конфликта в 15 раз увеличила производительность своего ВПК. Запад на это не способен <…> Россия, скорее всего, выйдет победителем из этого конфликта", – подытожил он.

Радио Sputnik писало, как Запад мешает Украине развивать собственный ВПК.

Взято отсюда.

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