реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Чехове задержаны три человека по делу об избиении участника СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Чехове задержаны три человека по делу об избиении участника СВО

В подмосковном Чехове задержаны три человека по делу об избиении участника СВО, сообщает ГУ МВД по Московской области.«

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены в территориальный отдел полиции трое участников конфликта в кафе города Чехова, в результате которого посетитель получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет открыл уголовное дело по факту избиения участника СВО в кафе “Вояж” на улице Советской 14 января.

В сообщении ГСУ СК России по Московской области говорится, что конфликт произошел между мужчиной и “компанией иностранных граждан”.

Как пишет издание “Вести Подмосковья”, в кафе пострадал участник СВО, находящийся в отпуске после ранения.

Радио Sputnik также сообщало о задержании подозреваемых в нападении на бойца СВО в Челябинске.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Лавров высказался о прямых переговорах Москвы и Киева: новости СВО за 18 января

19.01.2024

 Погода

В Барнауле начали обкатывать новые белорусские трамваи

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Страх и жадность”. Решится ли Запад забрать активы РФ?

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

В США резко ответили Зеленскому на “три главных вопроса”

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: украинцам отказывают в госпитализации без справки от военкомата

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Кличко послал “сигнал” Германии из-за положения ВСУ на фронте

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Трамп высказался по поводу сделки о помощи Украине

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

В НАТО признали, что новые оборонные планы разработаны против России

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске