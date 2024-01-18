В Чехове задержаны три человека по делу об избиении участника СВО

В подмосковном Чехове задержаны три человека по делу об избиении участника СВО, сообщает ГУ МВД по Московской области.«

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены в территориальный отдел полиции трое участников конфликта в кафе города Чехова, в результате которого посетитель получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет открыл уголовное дело по факту избиения участника СВО в кафе “Вояж” на улице Советской 14 января.

В сообщении ГСУ СК России по Московской области говорится, что конфликт произошел между мужчиной и “компанией иностранных граждан”.

Как пишет издание “Вести Подмосковья”, в кафе пострадал участник СВО, находящийся в отпуске после ранения.

Радио Sputnik также сообщало о задержании подозреваемых в нападении на бойца СВО в Челябинске.

Взято отсюда.