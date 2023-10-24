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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамилу Газимагомедову.

По ее словам, Дагестанская геофизическая служба РАН зафиксировала вблизи населенного пункта Ахты землетрясение магнитудой 4,8.

Согласно поступившей информации, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что правительство России готовится отправить гуманитарную помощь для жителей Афганистана, где в начале октября произошли несколько сильных землетрясений.

22 октября в центральной части Греции произошло землетрясение магнитудой 4,0.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии в штате Виктория.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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