В Днепропетровске и Одесской области из-за взрывов возникли пожары

На юге и востоке Украины в результате взрывов возникли пожары на инфраструктурных объектах.

Так, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины “Юг” Наталия Гуменюк сообщила о пожаре на одном из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Спикер территориального командования сил теробороны не стала приводить какие-либо подробности случившегося.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил информацию о пожаре на одном из предприятий в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)

“В течение часа пожарные потушили огонь”, – написал на странице в соцсети Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило о взрывах в Львовской области Украины.

Взято отсюда.