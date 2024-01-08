В Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщил телеканал “Общественное”.«

"В Днепре (название, присвоенное городу властями Украины, – ред.) прогремели взрывы", – сказано в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило об объявленной на всей территории Украины воздушной тревоге.

Взято отсюда.