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В Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

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В Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщил телеканал “Общественное”.«

"В Днепре (название, присвоенное городу властями Украины, – ред.) прогремели взрывы", – сказано в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило об объявленной на всей территории Украины воздушной тревоге.

Взято отсюда.

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