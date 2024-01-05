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В ДНР предложили учредить медаль за освобождение Марьинки

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В ДНР предложили учредить медаль за освобождение Марьинки

Глава ДНР Денис Пушилин на открытии Дня региона на Международной выставке-форуме “Россия”

На рассмотрение парламента Донецкой Народной Республики внесен проект закона об учреждении медали за освобождение Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Заявление он сделал в ходе посещения международной выставки-форума “Россия” в Москве.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 25 декабря сообщил президенту РФ Владимиру Путину об установлении Вооруженными силами России контроля над населенным пунктом.«

"Сегодня внесен законопроект об учреждении награды "Медаль за освобождение Марьинки". Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены", – цитирует Пушилина РИА Новости.

В конце декабря радио Sputnik сообщало, что освободившим Марьинку российским бойцам вручили боевые награды.

Взято отсюда.

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