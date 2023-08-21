В ДНР рассказали о попытках украинских бойцов закрепиться в двух районах

Пушилин заявил, что ВСУ попытались закрепиться в Старомайорском и Урожайном

Военные Вооруженных сил Украины все еще продолжают попытки закрепиться в Старомайорском и Урожайном, однако российские бойцы не дают им этого сделать, утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

«Самой горячей точкой является Южно-Донецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское — Урожайное», — обратил внимание главы Донецкой народной республики.

Также Пушилин пояснил, что Вооруженные силы России для отражения атак применяют авиацию и артиллерию.

Пушилин добавил, что российские силы действуют, используя артиллерию и авиацию.

Украинские военные, по словам врио главы республики, не считают потерь со своей стороны, продолжая бросать резервы на данное направление.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ перемалывают элиту ВСУ около Работино.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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