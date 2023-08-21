Пушилин: возможная передача F-16 Киеву говорит о планах Запада затянуть конфликт

Планируемая передача истребителей F-16 Украине свидетельствует о сохранении Западом курса на продолжение конфликта. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее», — сказал он.

По словам Пушилина, российская армия знает, что делать с этими самолетами. Он подчеркнул, что передача истребителей демонстрирует «продолжающиеся устремления стран Запада» на разжигания конфликта. Врио главы ДНР обратил внимание, что никакими мирными инициативами подобные действия объяснить нельзя.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов. Он раскрыл, что эти самолеты — «старые планеры», которые в конце 90-х годов модернизировали, что позволило им налетать дополнительно пять тысяч часов.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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